Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко стал амбассадором компании VBET.



24-летний украинский футболист является одним из самых известных игроков клуба во всем мире и самым молодым капитаном в истории сборной Украины. С «Манчестер Сити» он выиграл Кубок Англии и Суперкубок, трижды становился чемпионом Англии и четырежды – обладателем Кубка Английской Футбольной Лиги. Он играл в финале самого престижного футбольного турнира в мире – Лиги чемпионов сезон 2020/2021.

«Александр Зинченко – один из самых ярких футбольных талантов Украины. Он сможет представить наш бренд как никто другой. Мы гордимся этим сотрудничеством и сделаем все возможное, чтобы оно было исключительно плодотворным и способным подарить массу ярких эмоций нашим болельщикам», – говорит Георгий Гивишвили, генеральный директор VBET Украина.

«Я очень рад стать амбассадором VBET. Вместе мы будем развивать украинский футбол и киберспорт, как на поле, так и за его пределами. Я верю, что мы сможем добиться успеха и двигаться вперед». – прокомментировал Александр Зинченко.

Компания VBET является Премиум партнером сборной Украины по футболу и таких футбольных клубов, как «Ворскла», «Александрия», «Монако» и «Портсмут», а также сотрудничает с другими спортивными командами и организациями по всему миру. В 2021 году VBET стал спонсором женской сборной Украины по футболу, титульным спонсором украинской Премьер-лиги, Кубка Украины, Суперкубка Украины и сборной Украины по хоккею.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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