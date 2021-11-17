Зинченко: спасибо Бущану и сборной Франции

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Добыли нужный результат и спасибо сборной Франции за то, что не подвели. Но сделали только половину работы, весной еще невероятно сложные матчи плей-офф. У нас было много брака и ошибок, в том числе из-за поля. И соперник довольно организован, было непросто. Но мы вышли на второй тайм и собрались.

И спасибо Жоре Бущану за тот сейв. Это произошло перед моими глазами. Я думал, что уже гол, но он сделал что-то невероятное».

Он подтолкнул всю команду бежать вперед. Бущан проделал невероятную работу», — сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.

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