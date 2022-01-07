Зинченко снова не попал в заявку «Манчестер Сити»

Украинец пропускает матч Кубка Англии против «Суиндона».



Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остается на карантине после сдачи положительного теста на COVID-19. Сегодняшний матч 1/32 финала Кубка Англии против «Суиндона» наш футболист пропускает.

25-летний Зинченко отсутствовал в заявке своего клуба и 1 января, когда «Ман Сити» играл с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне украинец провел за «Манчестер Сити» 12 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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Your City XI to face Swindon! ????



XI | Steffen, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Palmer, Bernardo, Jesus



SUBS| Carson, Slicker, Laporte, Kayky, Bobb, Egan-Riley, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/RXMpdsjMxx — Manchester City (@ManCity) January 7, 2022

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