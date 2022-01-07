Зинченко снова не попал в заявку «Манчестер Сити»

07.01.2022
21:31
Новость
Футбол
Украинец пропускает матч Кубка Англии против «Суиндона».
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остается на карантине после сдачи положительного теста на COVID-19. Сегодняшний матч 1/32 финала Кубка Англии против «Суиндона» наш футболист пропускает.
25-летний Зинченко отсутствовал в заявке своего клуба и 1 января, когда «Ман Сити» играл с «Арсеналом».
В нынешнем сезоне украинец провел за «Манчестер Сити» 12 матчей и сделал 2 голевые передачи.
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