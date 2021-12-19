Зинченко сделал второй ассист за «Ман Сити» в сезоне

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отличился результативной передачей в матче 18-го тура АПЛ против «Ньюкасла».



На 64-й минуте с его передачи отличился голом Рияд Марез, сделав счет 3:0.

Riyad @Mahrez22 has now scored 50 goals across all competitions for #ManCity! ????‍♂️???????? goooollll

pic.twitter.com/6XMbSQwWFD — 0MA (@WooTyyt) December 19, 2021

Это первое результативное действие Зинченко в АПЛ с 10 февраля 2019 года – тогда украинец сделал 2 ассиста в игре с «Челси» (6:0).

В этом сезоне украинский футболист порадовал фанатов вторым голевым пасом. В матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2) мяч также забил Марез.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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