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Зинченко: сборная Украины выходит из проблем, которые сама себе создает

Игорь Яслик
Игорь Яслик
19.11.2021
00:40
Новость
Футбол

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от завершения группового этапа квалификации на ЧМ-2022. Наши благодаря победе над боснийцами (2:0) добились права побороться за путевки на мундиаль в стыковых матчах, которые запланированы на марта следующего года.

«Положительные эмоции, но мы на полпути. Нам предстоят еще невероятно сложные матчи весной, поэтому будем готовиться.

Поверил бы я, что можно занять второе место с двумя победами? Нет, конечно же, нет. Сложилась такая ситуация в группе, сами загнали себя в такое положение. Сами ищем себе проблемы, а потом из них выходим.

Следили ли матчем Финляндии и Франции? Прежде всего мы были сфокусированы на своей игре, в которой нам нужно было добыть победу. Но в перерыве думали и об этой встрече, интересовались счетом. Игра давалась нам тяжело. После забитого мяча, где-то на 80-й минуте мы все равно пересматривались и спрашивали, какой там счет.

И боснийцы хорошо играли от обороны, и поле не позволяло нам играть в футбол, который мы любим. Я не люблю искать отмазки, поле одинаковое для обеих команд, но уровень нашей сборной выше боснийцев. Мы должны были играть первым номером», — сказал Зинченко в интервью ресурсу «Профутбол».

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