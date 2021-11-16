Зинченко: приехали за победой над боснийцами, надеемся на победу Франции над финнами

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий накануне решающего матча отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Напомним, что нашим нужна только победа. Но и три очка не помогут подняться на второе место, если Финляндия обыграет Францию.

«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и завтра показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф», — сказал Зинченко в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее комментарий по матчу дал Александр Петраков.

Также высказался полузащитник Руслан Малиновский.

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