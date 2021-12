Зинченко попал в стартовый состав «Ман Сити» на матч Лиги чемпионов

Украинский полузащитник Александр Зинченко начнет матч с «Лейпцигом» с первых минут. Это будет 4-й матч украинца в текущей Лиге чемпионов.



«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Собослаи, Андре Силва.

«Манчестер Сити» – Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Грилиш, Фоден, Марез.

Встреча начнется в 19.45.

Your City XI to face RB Leipzig!



XI | Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish



SUBS | Ederson, Carson, Dias, Sterling, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity pic.twitter.com/IgDRAKNbSV