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Зинченко попал в символическую сборную тура АПЛ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
17:44
Новость
Футбол

Александр Зинченко удачно провел матч 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасл Юнайтед».

Украинец, который в «Манчестер Сити» играет на позиции левого защитника, сделал результативную передачу на Рияда Мареза. Это был третий гол манкунианцев, а выиграли они матч со счетом 4:0.

Зинченко попал в сборную тура АПЛ
Зинченко попал в сборную тура АПЛ

Александр Зинченко получил от известного портала WhoScored оценку 8,1, благодаря чему попал в символическую сборную тура. Только три футболиста в этом туре получили оценку выше, чем украинский игрок.

Зинченко в поединке с «Ньюкаслом» совершил свое первое результативное действие в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

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