Зинченко – о жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2022: нам грех жаловаться

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал жеребьевку отбора на ЧМ-2022. Сине-желтые в полуфинале сыграют с командой Шотландии.

«На самом деле, нам грех на что-то жаловаться. Хороший жребий. Первая игра для нас будет как финал, зная, как играет сборная Шотландии. Большинство игроков представляет АПЛ, команда очень хорошо готова в течение всего сезона. Безусловно, это будет очень тяжелый выезд для нас», – заявил Зинченко в эфире vZbirna.

Матч Шотландия – Украина пройдет 24 марта.

Ранее свое мнение о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022 высказал экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Воробей: сборной Украины со жребием повезло, но будет очень нелегко

Гецко: жребий был благосклонен к Украине

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.