Зинченко – о поражении в финале Лиги чемпионов: это было очень сложно, был невероятно психологический удар

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о психологическом состоянии после финального матча Лиги чемпионов с «Челси».

Поединок прошел 29 мая прошлого года и завершился поражением «горожан» со счетом 0:1.

«Это был невероятно психологический удар, как по мне, так и по нашей семье. Это было очень сложно, и я уже не раз говорил, что это были самые сложные дни после финала, которые нужно было пережить и переосмыслить.

Я и Влада – максималисты по жизни и когда все в один момент рушится – планы, идеи и желание пропадает, и потом нужно откуда-то брать энергию и энтузиазм – это очень сложно.

Случилось так, как случилось, но для нас это сумасшедший опыт, мы уже знаем, как реагировать на такие ситуации.

Одним из первых, кто мне написал, был Анатолий Тимощук: «Я свою первую Лигу чемпионов выиграл с третьего раза».

Когда человек чего-то действительно хочет, он этого добьется, поэтому нужно с каждой ситуации нужно реагировать правильно, брать лучшее, становиться еще злее», — сказал Зинченко youtube-каналу «Бомбардир».

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