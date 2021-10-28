Зинченко о матче с «Вест Хэмом»: это был не день «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался после матча с «Вест Хэмом» (0:0, по пенальти — 3:5) в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

«Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, мы не забили. Но так бывает, это футбол. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Все в команде — профессионалы, у нас по-прежнему остается много матчей и вызовов в этом сезоне. Мы возьмем лучшее из этого матча, проанализируем его, чтобы увидеть, что мы не сделали и что могли бы сделать лучше. Но я думаю, что все будет хорошо.

Большое удовольствие участвовать в этом турнире, как и завоевывать этот трофей. Все в команде разочарованы, ведь никто не любит проигрывать. Мы всегда хотим побеждать, и все делаем для этого. С сегодня мы должны сфокусироваться на следующих наших матчах и отреагировать на это поражение. Для меня большое удовольствие снова вернуться на поле», — цитирует Зинченко официальный сайт «Манчестер Сити».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Обвинения WADA в махинациях с допинг-пробами в Украине: что известно о скандале

Сэкономили силы на аутсайдерах: как «Динамо» и «Шахтер» не без проблем вышли в 1/4 финала Кубка Украины

«Барселона» уволила Кумана после поражения от «Райо Вальекано»

Тренер «Перемоги»: после нападения сумских фанатов пострадало пять футболистов нашей команды

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.