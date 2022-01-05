Зинченко: на Евро-2020 ожидал от себя большего

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.
«Я думаю, что тренерский штаб выжали максимум. Можно искать какой-то психологический удар после матча с Нидерландами, где мы вытащили проигранную игру и пропустили в конце мяч, который тоже коснулся меня, проиграл борьбу.
Если брать мою игру я ожидал от себя большего, хотел проявить себя, но, к сожалению, не получилось», — сказал Зинченко youtube-каналу «Бомбардир».
На Евро-2020 сборная Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в своей истории добралась до четвертьфинала, где уступила Англии со счетом 0:4.
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