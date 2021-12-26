Зинченко – худший игрок «Манчестер Сити» в победном матче с «Лестером»

В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем стадионе встречался с «Лестер». Поединок завершился уверенной победой «горожан» со счетом 6:3.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко провел на поле весь поединок и был признан сразу двумя статистическими порталами худшим игроком.

WhoScored оценил 25-летнего украинца в 6.4 баллов, а SofaScore - в 6.2 баллов.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко в составе «Манчестер Сити» провел 7 матчей и сделал одну результативную передачу.

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