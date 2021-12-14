Зинченко: играть с такими партнерами по команде — мечта

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об атмосфере в команде и работе под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы.

«Играть с такими партнерами по команде - мечта. Ты всегда хочешь научиться и получить как можно больше. Вы всегда пытаетесь учиться у Гвардиолы, для меня одно из лучших преимуществ - это то, что он знает, что сказать в нужное время. Для моей карьеры это было очень важно.

Что касается тактики и прочего, все знают, что он лучший, но важно знать, что сказать парням в нужное время», — сказал Зинченко клубной пресс-службе.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний украинец в составе «Манчестер Сити» провел четыре матча.

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