Наталья Зинченко: думала доработать со сборной два оставшихся матча в этом году

На тренерском мостике женской сборной Украины произошли кардинальные изменения.

Теперь уже экс-главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua дала оценку своей трехлетней работе у руля главной команды страны.

«Если говорить о результатах, то отборочный турнир предыдущего чемпионата мира мои подопечные провели неудачно, а вот в групповых соревнованиях квалификации Евро-2022 выглядели неплохо, участвовали в раунде плей-офф. На мой взгляд, я провела хорошую селекционную работу, болезненный период смены поколений уже позади, есть перспективные юниорки. Так что оставляю вполне боеспособную сборную.

Если откровенно, то думала, что последние матчи отбора на мировой форум в этом году - с Шотландией и Венгрии сборная еще проведет под моим руководством, однако в УАФ приняли решение, что бразды правления уже будут у нового главного тренера.

Какой информацией я владею о моем преемнике из Испании - Луисе Кортесе? Знаю только, что он возглавлял «Барселону», выигравшую Лигу чемпионов среди женщин. Затем был без работы, пока ему не предложили возглавить сборную Украины. Остается пожелать Кортесу быстро найти с новыми подопечными общий язык, ведь у него будет всего несколько дней для подготовки к противостоянию с Шотландией.

Кстати, когда я в свое время увлекалась футболом, то в составе сборной Украины побеждала испанок. Они оказались образцовыми ученицами. В Испании серьезно взялись за развитие женского футбола и в последние годы пиренейки на передовых позициях в мире. Вот и нам, чтобы наверстать упущенное, нужно начинать с детских групп, проводить турниры, обеспечить квалифицированными тренерскими кадрами. Иначе отставание не ликвидировать. Даже если создать женские команды при всех командах мастеров, а не только УПЛ.

Чем собираюсь заняться дальше? Сосредоточусь на работе главным тренером «Жилстроя-2», за который, кстати, выступают сразу девять футболисток сборной Украины».

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к ЧМ-2022.





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