Зимняя Универсиада отменена из-за нового штамма коронавируса

Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса, сообщает Inside the Games. Власти Люцерна и FISU приняли такое решение в связи с опасностью из-за нового штамма коронавируса — омикрона.

Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих.

Универсиада изначально должна была пройти в Швейцарии в январе 2021 года, но была позже перенесена на декабрь — с 11 по 21 числа соответственно.

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