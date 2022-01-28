Журавок заняла седьмое место в спринте на чемпионате Европы

28 января в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.

Чемпионкой Европы стала норвежка Рагнильд Фемштейневик, серебряную медаль завоевала немка Франциска Хильдебранд, а бронза у еще одной представительницы Германии Янины Хеттих.

В составе сборной Украины лучшей стала Юлия Журавок, которая закрыла все мишени и заняла 7 место. Ольга Абрамова с одним промахом стала 28-й.

Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не закрыли по три мишени, у них 40 и 51 места соответственно. Валерия Дмитренко не квалифицировалась в персьют, а Анна Кривонос не стартовала.

Результаты гонки

1. Рагнильд Фемштейневик (Норвегия) (0+0) 21:52,7

2. Франциска Хильдебранд (Германия) (0+0) +3,7

3. Янина Хеттих (Германия) (0+1) +25,9

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7. Юлия Журавок (Украина) (0+0) +39,8

28. Ольга Абрамова (Украина) (0+1) +1:32,7

40. Анастасия Меркушина (Украина) (1+2) +2:01,4

51. Вита Семеренко (Украина) (0+3) +2:22,7

78. Валерия Дмитренко (Украина) (2+2) +3:38,9

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