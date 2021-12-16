«Жилстрой» проиграл «Реалу» в матче женской Лиги чемпионов

16 декабря в рамках 6 тура группового раунда женской Лиги чемпионов «Реал» в Мадриде принимал «Жилстрой-1».



Испанская команда выиграла встречу со счетом 3:0.

Женская Лига чемпионов

«Реал» Мадрид – «Жилстрой-1» Харьков – 3:0 (2:0)

Голы: Петер, 19, Кардона, 41, Гонсалес, 90+2.

«Жилстрой-1» в группе В, набрав 4 очка, занял третье место.

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.



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