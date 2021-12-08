«Жилстрой-1» разгромно проиграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Состоялся поединок пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА между «Жилстроем-1» и «ПСЖ». Матч прошел в Харькове на поле стадиона «Металлист» и завершился разгромной победой парижской команды со счетом 6:0.

После этого матча у команды Валентины Котик остаются призрачные шансы на выход в плей-офф.

Женская Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Группа B

5-й тур

«Жилстрой-1» – «ПСЖ» – 0:6

Голы: Уитема, 15 (0:1). Бахманн, 21 (0:2). Балтимор, 37 (0:3). Бахманн, 40 (0:4). Фазер, 44 (0:5). Илестедт, 54 (0:6).

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