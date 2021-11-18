«Жилстрой-1» одержал историческую победу в женской Лиге чемпионов

Для чемпиона Украины «Жилстроя-1» выезд в Исландию в гости к «Брейдаблику» в рамках четвертого тура женской Лиги чемпионов получился успешным.
Харьковская команда одержала свою первую победу в этом турнире. На 42-й минуте гостей вывела вперед Юлия Шевчук. Этот гол стал первым в истории для «Жилстроя-1» в Лиге чемпионов. На 74-й минуте успех украинок закрепила Ольга Овдийчук. Отметим, что именно автор второго гола ассистировала Юлии Шевчук.
«Жилстрой-1» ранее проиграл мадридскому «Реалу» (0:1) и ПСЖ (0:5), а с «Брейдабликом» на своем поле сыграл в нулевую ничью. Харьковчанки занимают третье место в своей группе с четырьмя очками. Они отстают на два пункта от «Реала», который еще сыграл матч четвертого тура против лидирующего ПСЖ (9 очков).
Женская Лига чемпионов. 4 тур
«Брейдаблик» — «Жилстрой-1» — 0:2 (0:1)
Голы: Шевчук (42), Овдийчук (72).
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