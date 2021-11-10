«Жилстрой-1» набрал первое очко в Лиге чемпионов

Состоялся матч третьего тура женской Лиги чемпионов.

Харьковский «Жилстрой-1» принимал на своем поле исландский «Брейдаблик». Украинская команда владела преимуществом, но не смогла победить. Матч завершился нулевой ничьей. Тем не менее, «Жилстрою-1» удалось набрать свое первое очко в Лиге чемпионов. Украинки по разнице мячей опережают «Брейдаблик», у которого тоже один балл и нет забитых голов.

Лидирует в группе ПСЖ, взявший девять очков из девяти при общей разнице мячей 11:0. У мадридского «Реала» шесть очков.

«Жилстрой-1» в первом туре проиграл дома «Реалу» (0:1). Дальше было разгромное поражение от ПСЖ (0:5). В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

Женская Лига чемпионов, 3 тур

«Жилстрой-1» (Украина) — «Брейдаблик» (Исландия) — 0:0

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