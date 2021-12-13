Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году

Четвертьфинальные пары можем узнать уже на этой неделе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, жеребьевка 1/4 финала VBET Кубка Украины по футболу может состояться в среду, 15 декабря.

Напомним, в эту стадию турнира пробились «Александрия», «Ворскла», «Динамо» (действующий обладатель трофея), «Шахтер», «Львов», «Заря», «Металлист» и «Днепр-1».

Скорее всего, как и на предыдущих этапах, при жеребьевке 1/4 финала участников поделят на две корзины. Если снова будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то «сеяными» окажутся «Динамо», «Шахтер», «Заря» и «Ворскла», а в число «несеяных» (они сыграют дома) попадут «Александрия», «Днепр-1», «Львов» и «Металлист».

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.

Обладатель трофея определится 11 мая.

Ранее спонсоры турнира хотели перенести жеребьевку на январь 2022 года.

Тем временем стало известно, когда «Динамо» выйдет из отпуска.

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