Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций: «Славия» Качарабы узнала оппонента

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.
Предлагаем вашему вниманию пары:
«Марсель» (Франция) – «Карабах» (Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Фенербахче» (Турция) – «Славия» (Прага, Чехия)
«Мидтьюлланд» (Дания) – ПАОК (Греция)
«Лестер» (Англия) – «Рандерс» (Дания)
«Селтик» (Шотландия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
«Спарта» (Прага, Чехия) – «Партизан» (Сербия)
Оппонент венского «Рапида» пока неизвестен, так как матч «Тоттенхэм» – «Ренн не состоялся. Это будет «Тоттенхэм» или «Витесс».
Первые матчи будут сыграны 17 февраля 2022 года, ответные – 24 февраля.
Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.
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