Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Аталанта» Малиновского узнала соперника

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.



По итогу жеребьевки сформировались следующие пары:

«Севилья» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдова) – «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия)

В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

Проигравшие в стыковых матчах команды завершат выступление в еврокубках сезона-2021/2022.

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могли.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.

Также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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