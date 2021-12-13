Жеребьевка Лиги чемпионов состоится повторно: начало в 16:00

УЕФА сообщил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно.



Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.

В процессе жеребьёвки было допущено как минимум две грубых ошибки. Сначала шар «Манчестер Юнайтед» попал в корзину для определения соперника «Вильярреалу», с которым манкунианцы не могли играть по правилам турнира, а затем шар «Манчестер Юнайтед» не положили в корзину, выбирая соперника для «Атлетико».

Повторная церемония жеребьевки начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ранее были сформированы такие пары:

«Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

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