Жеребьевка Кубка Украины: «Динамо» сыграет с «Александрией» и другие пары

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины. По ее итогам сформировались следующие пары:
«Днепр-1» — «Ворскла»
«Александрия» — «Динамо»
«Металлист» — «Заря»
«Львов» — «Шахтер».
Базовым днем проведения четвертьфинала Кубка Украины является 2 марта. Лидер Первой лиги «Металлист» - единственная команда не из УПЛ, которая продолжает выступления в турнире. На предыдущих стадиях харьковчане выбили двух представителей элитного дивизиона — «Десну» и «Колос».
Действующим обладателем Кубка Украины является киевское «Динамо». В прошлогоднем финале «бело-синие» благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время дожали луганскую «Зарю» — 1:0.
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