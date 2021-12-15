Жеребьевка Кубка Украины: «Динамо» сыграет с «Александрией» и другие пары

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины. По ее итогам сформировались следующие пары:

«Днепр-1» — «Ворскла»

«Александрия» — «Динамо»

«Металлист» — «Заря»

«Львов» — «Шахтер».

Базовым днем проведения четвертьфинала Кубка Украины является 2 марта. Лидер Первой лиги «Металлист» - единственная команда не из УПЛ, которая продолжает выступления в турнире. На предыдущих стадиях харьковчане выбили двух представителей элитного дивизиона — «Десну» и «Колос».

Действующим обладателем Кубка Украины является киевское «Динамо». В прошлогоднем финале «бело-синие» благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время дожали луганскую «Зарю» — 1:0.

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