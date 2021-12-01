Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины в пятницу не состоится

Ряд СМИ распространил неправдивую информацию.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, жеребьевка четвертьфинальной стадии vbet Кубка Украины состоится в январе следующего года. На этом настаивают спонсоры турнира. Точная дата мероприятия пока не известна.

Скорее всего, как и на предыдущих стадиях, при жеребьевке участников поделят на две корзины. Если, как и ранее, будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то «сеяными» окажутся «Динамо», «Шахтер», «Заря» и «Ворскла», а в число «несеяных» (они сыграют дома) попадут «Александрия», «Днепр-1», «Львов» и «Металлист».

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.



Обладатель трофея определится 11 мая.

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