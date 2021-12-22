Женский «Прометей» разгромно победил и вышел в следующий раунд Еврокубка

22 декабря женский «Прометей» сыграл ответный матч в рамках 1-го раунда плей-офф Еврокубка.



Украинские баскетболистки дома обыграли «Фрибург» с уверенным счетом 85:54. Таким образом, украинская команда оформила выход в следующий раунд турнира, так как первая встреча завершилась также победой «Прометея» (96:82).

Еврокубок. Первый раунд плей-офф

«Прометей» – «Фрибург» – 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

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