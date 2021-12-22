Женский «Прометей» проиграл в матче Лиги чемпионов по волейболу

22 декабря женский «Прометей» сыграл третий матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.



Украинки в Запорожье проиграли немецкому «Дрезднеру» со счетом 2:3.

Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Группа А. Третий матч

«Прометей» – «Дрезднер» – 2:3 (25:16, 16:25, 25:16, 14:25, 15:17)

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