Женский «Прометей» проиграл в матче Лиги чемпионов по волейболу

22.12.2021
21:24
Новость
Волейбол
22 декабря женский «Прометей» сыграл третий матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Украинки в Запорожье проиграли немецкому «Дрезднеру» со счетом 2:3.
Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Группа А. Третий матч
«Прометей» – «Дрезднер» – 2:3 (25:16, 16:25, 25:16, 14:25, 15:17)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Суперлига Украины: уверенные победы «Запорожья», «Харьковских Соколов» и «Прометея»
«Прометей» победил в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов ФИБА
Женский «Прометей» разгромно победил и вышел в следующий раунд Еврокубка
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.