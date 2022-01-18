Женский «Прометей» проиграл полячкам в матче Лиги чемпионов

18 января женский «Прометей» сыграл четвертый матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
«Прометей» проиграл польскому «Жешуву» со счетом 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).
Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Группа А. Четвертый матч
«Жешув» – «Прометей» – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
Турнирная таблица:
1. «Жешув» – 4 матча, 10 очков
2. «Локомотив» – 3, 7
3. «Дрезднер» – 3, 3
4. «Прометей» – 4, 1
В третьем поединке украинки в Запорожье уступили «Дрезднеру» из Германии (2:3).
Из группы выйдут победители и три лучшие команды, занявшие вторые места.
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