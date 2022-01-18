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Женский «Прометей» проиграл полячкам в матче Лиги чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
21:39
Новость
Волейбол

18 января женский «Прометей» сыграл четвертый матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

«Прометей» проиграл польскому «Жешуву» со счетом 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).

Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Группа А. Четвертый матч

«Жешув» – «Прометей» – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

Турнирная таблица:

1. «Жешув» – 4 матча, 10 очков

2. «Локомотив» – 3, 7

3. «Дрезднер» – 3, 3

4. «Прометей» – 4, 1

В третьем поединке украинки в Запорожье уступили «Дрезднеру» из Германии (2:3).

Из группы выйдут победители и три лучшие команды, занявшие вторые места.

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