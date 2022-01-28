Женский «Прометей» обыграл бельгиек и вышел в четвертьфинал Еврокубка

27 января состоялся второй матч женского «Прометея» в 1/8 финала Еврокубка.



Украинская команда обыграла бельгийский «Касторс» со счетом 79:56. «Прометей» победил в серии со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Еврокубок. 1/8 финала. Второй матч

Слобожанское, Украина

«Прометей» – «Касторс Брэн» – 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)

Счет в серии – 2:0

В 1/4-й финала Еврокубка украинский клуб сыграет с победителем пары «Флам» – «Мерсин». Их матчи пройдут 16 и 17 февраля.

Изначально, планировалось, что ответный матч пройдет 20 января, но встреча была отложена из-за вспышки коронавируса в бельгийской команде. Четыре баскетболистки «Касторса» сдали положительные тесты на COVID-19.

Также «Прометей» обыграл «Касторс» в первом матче.

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