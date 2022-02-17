Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Барселона» — «Наполи»: ставки «Динамо» Киев — «Валмиера»: где смотреть Вондроусова - Ястремская: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Женский масс-старт на Олимпиаде перенесен на другой день

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
12:47

Женский масс-старт на Олимпийских Играх перенесен.

В связи с изменением погодных условий, прогнозируемых синоптиками на выходных в кластере Чжанцзякоу, женский массовый старт перенесен на пятницу.

Начало масс-старта у женщин в 9:00.

Мужской масс-старт состоится в 11:00, как и было запланировано ранее.

Трансляция на платформе Общественное Спорт и телеканал UA:Первый.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Женская сборная Канады по хоккею выиграла Олимпиаду
Женская сборная Канады по хоккею выиграла Олимпиаду

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи