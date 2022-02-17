Женский масс-старт на Олимпиаде перенесен на другой день

Женский масс-старт на Олимпийских Играх перенесен.



В связи с изменением погодных условий, прогнозируемых синоптиками на выходных в кластере Чжанцзякоу, женский массовый старт перенесен на пятницу.

Начало масс-старта у женщин в 9:00.

Мужской масс-старт состоится в 11:00, как и было запланировано ранее.

Трансляция на платформе Общественное Спорт и телеканал UA:Первый.

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