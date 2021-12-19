Женский и мужской масс-старты: где и во сколько смотреть

Сегодня, 19 декабря, пройдет женский масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси.



Украину представит Елена Билосюк, а Дарья Блашко идет первой запасной на попадание в гонку. Начало – в 13.45.

Сегодня, 19 декабря, пройдет мужской масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси, где главными фаворитами являются братья Бо из Норвегии. От сборной Украины спортсмены не квалифицировались в масс-старт. Начало – в 15.45.

В гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменов по итогам этапа.

Прямая трансляция гонок будет на «UA:Перший», сайте «Суспильного», сайте сайте IBU, «Евроспорте», «Беларусь 5».

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