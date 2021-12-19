Фрибет 3000 UAH
Тоттенхэм — Ливерпуль Милан — Наполи
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Женский и мужской масс-старты: где и во сколько смотреть

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.12.2021
11:12
Новость
Другие
Биатлон

Сегодня, 19 декабря, пройдет женский масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси.

Украину представит Елена Билосюк, а Дарья Блашко идет первой запасной на попадание в гонку. Начало – в 13.45.

Сегодня, 19 декабря, пройдет мужской масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Анси, где главными фаворитами являются братья Бо из Норвегии. От сборной Украины спортсмены не квалифицировались в масс-старт. Начало – в 15.45.

В гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменов по итогам этапа.

Прямая трансляция гонок будет на «UA:Перший», сайте «Суспильного», сайте сайте IBU, «Евроспорте», «Беларусь 5». 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи