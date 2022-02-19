Женский финал Олимпиады стал более популярным, чем игра НХЛ

Женский хоккейный финал на Олимпиаде вызвал в США больший интерес, чем НХЛ.



Как сообщает журналист Шон Шапиро, средняя аудитория трансляции финального матча Олимпиады-2022 между женскими сборными США и Канады (2:3) на канале NBC составила 3,54 миллиона зрителей.



Это больше, чем у любого матча НХЛ в текущем сезоне. Также этот хоккейный матч стал самым рейтинговым в США, начиная с 2019 года.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Алиев показал, как надо готовиться к нападению России

Григорчук рассказал о главном успехе в своей карьере тренера

Григорчук объяснил, как можно объединить Азербайджан

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.