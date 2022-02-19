Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Ман Сити» — «Тоттенхэм»: ставки Киченок/Остапенко: ставки на финал Дубая «Шахтёр» — «Рига»: трансляция «Динамо» Киев — «Пахтакор»: где смотреть
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Олимпиада

Женский финал Олимпиады стал более популярным, чем игра НХЛ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
19.02.2022
12:39

Женский хоккейный финал на Олимпиаде вызвал в США больший интерес, чем НХЛ.

Как сообщает журналист Шон Шапиро, средняя аудитория трансляции финального матча Олимпиады-2022 между женскими сборными США и Канады (2:3) на канале NBC составила 3,54 миллиона зрителей.

Это больше, чем у любого матча НХЛ в текущем сезоне. Также этот хоккейный матч стал самым рейтинговым в США, начиная с 2019 года.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Алиев показал, как надо готовиться к нападению России
Алиев показал, как надо готовиться к нападению России
Григорчук рассказал о главном успехе в своей карьере тренера
Григорчук рассказал о главном успехе в своей карьере тренера
Григорчук объяснил, как можно объединить Азербайджан
Григорчук объяснил, как можно объединить Азербайджан

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи