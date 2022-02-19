Женская сборная Украины выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе из лука

19.02.2022
17:13
Женская сборная Украины по стрельбе из лука добилась большого достижение на чемпионате Европе, который проходил в словенском городе Лашко.
Наши девушки обыграли в финале сборную Турцию со счетом 6:0. Таким образом сборной Украины достались золотые медали. Бронза досталась сборной России.
Сборную Украины представляли Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Полина Родионова.
Также золото добыла женская сборная Украины возрастной категории U21. Мужской молодежной сборной Украины досталась бронза.
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