Женская сборная Украины выиграла товарищеский турнир в Турции

Женская сборная Украины сыграла третий поединок на турнире Turkish Women’s Cup 2022.

Наши футболистки забили два безответных гола в ворота соперниц из Болгарии усилиями Христюк и Глущенко. Таким образом Украина стала победителем турнира. Ранее наши обыграли Венесуэлу (1:0) и Узбекистан (2:0). Также в соревновании приняли участие сборные Латвии и Литвы.

Это первый успех во главе женской сборной Украины испанца Луиса Кортеса, который возглавил команду в ноябре прошлого года.

Товарищеский турнир Turkish Women’s Cup 2022

Украина — Болгария — 2:0 (0:0)

Голы: Христюк (58), Глущенко (90+1).

Украина: Санина, Деркач (Купьяк, 46), Шматко (к), Воронина, Подольская, Калинина, Хаванская (Христюк, 46), Кочнева (Перевизнык, 60), Малахова (Китаева, 67), Шевчук (Глущенко, 38), Кунина (Гирин, 60).



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