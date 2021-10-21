Женская сборная Украины стартовала с разгромной победы в отборе ЧМ-2023

В матче квалификации на чемпионат мира-2023 женская сборная Украины встречалась с командой Фарерских островов. Поединок прошел в Ковалевке и завершился победой украинок со счетом 4:0.

Отбор ЧМ-2023. Женщины

Группа В

Украина – Фарерские острова – 4:0

Голы: Козлова, 16 (1:0). Кравчук, 45 (2:0). Бойченко, 57 (3:0). Корсун, 79 (4:0)

Следующий матч отбора ЧМ-2023 женская сборная Украины сыграет с Испанией. Поединок пройдет 26 октября в Ковалевке и начнется в 17:00.

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