Женская сборная Украины стартовала с победы в отборе на Евробаскет-2023

11 ноября женская сборная Украины сыграла первый матч в квалификации на Евробаскет-2023. Украинские баскетболистки победили сборную Францию – 90:71.

По итогам матча самыми результативными стали Алина Ягупова и Кристина Филевич, у которых на двоих 60 очков.

Также соперницами украинской сборной по группе будут команды Финляндии и Литвы.

Евробаскет-2023

Квалификация

Первый круг

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украина сыграет с Италией и Венгрией: пять главных фактов, которые нужно знать о нашей хоккейной сборной

Скандал в украинском хоккее: «Донбасс» отозвал своих хоккеистов из сборных

Сборная Украины ушла от поражения в конце матча с Болгарией

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.