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Женская сборная Украины стартовала с победы в отборе на Евробаскет-2023

Павел Соловей
Павел Соловей
11.11.2021
21:33
Новость
Баскетбол

11 ноября женская сборная Украины сыграла первый матч в квалификации на Евробаскет-2023. Украинские баскетболистки победили сборную Францию – 90:71.

По итогам матча самыми результативными стали Алина Ягупова и Кристина Филевич, у которых на двоих 60 очков.

Также соперницами украинской сборной по группе будут команды Финляндии и Литвы.

Евробаскет-2023

Квалификация

Первый круг

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

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