Женская сборная Украины разгромно проиграла Испании

26 октября в Ковалевке на стадионе «Колос» в матче отбора ЧМ-2023 женская сборная Украины встречалась дома с Испанией. Украинки уступили испанкам со счетом 0:6.
Украина – Испания – 0:6
Голы: 0:1 – 9 Путельяс, 0:2 – 33 Сарриеги, 0:3 – 68 Изагирре, 0:4 – 82 Сарриеги, 0:5 – 84 автогол Апанащенко, 0:6 – 90+2 Редондо Феррер
Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанска (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванска, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).
Турнирное положение в группе:
1. Испания Шотландия – 9 очков (3 матча)
2. Шотландия – 9 (3)
3. Украина – 3 (2)
4. Венгрия – 0 (3)
5. Фарерские острова – 0 (3)
На чемпионат мира выйдет победитель группы. Команда, занявшая второе место, попадет в плей-офф за право участвовать в турнире.
Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.
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