Женская сборная Украины разгромно проиграла Испании

26 октября в Ковалевке на стадионе «Колос» в матче отбора ЧМ-2023 женская сборная Украины встречалась дома с Испанией. Украинки уступили испанкам со счетом 0:6.



Украина – Испания – 0:6

Голы: 0:1 – 9 Путельяс, 0:2 – 33 Сарриеги, 0:3 – 68 Изагирре, 0:4 – 82 Сарриеги, 0:5 – 84 автогол Апанащенко, 0:6 – 90+2 Редондо Феррер

Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанска (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванска, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).

Турнирное положение в группе:

1. Испания Шотландия – 9 очков (3 матча)

2. Шотландия – 9 (3)

3. Украина – 3 (2)

4. Венгрия – 0 (3)

5. Фарерские острова – 0 (3)

На чемпионат мира выйдет победитель группы. Команда, занявшая второе место, попадет в плей-офф за право участвовать в турнире.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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