Женская сборная Украины проиграла Венгрии в матче с шестью голами

Состоялся отборочный поединок женского чемпионата мира по футболу 2023 года.
Сборная Украины в гостях играла с венгерками. Увы, хозяева уже в первом тайме отправили в ворота наших футболисток три безответных мяча — дубль сделала Фанни Ваго, еще один гол добавила Дора Зеллер.
После перерыва подопечные испанского наставника Льюиса Кортеса едва не совершили камбэк. Голы Дарины Апанащенко и Тамилы Химич позволили Украине сократить разрыв до минимума. Увы, последнее слово осталось за Венгрией — Лоретта Немет установила окончательный счет 4:2.
Ранее сборная Украины упустила победу в выездном матче с Шотландией.
В нашей отборочной группе лидирует Испания, взявшая 12 очков в четырех матчах. Второе место у Шотландии (10 очков после четырех игр). Сборная Украины занимает с четырьмя пунктами (четыре встречи) четвертую строчку, отставая на два очка от Венгрии, у которой на один матч больше.
Квалификация к женскому ЧМ-2023 по футболу
Венгрия — Украина — 4:2 (3:0)
Голы: Ваго (4, 11), Зеллер (30), Немет (87) — Апанащенко (71), Химич (82).
Украина: Бондарчук, Корсун, Шматко, Басанская (Малахова, 79), Химич, Петрик (Кунина, 60), Апанащенко, Калинина (Кравец, 46), Шевчук, Овдийчук, Кравчук (Андрухив, 70).
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