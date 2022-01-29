Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы

Состоялась жеребьевка финального турнира женского чемпионата Европы по футзалу, который состоится в португальском городе Порту.

Процедура прошла в нидерландском Гронингене, где сейчас проводится мужской чемпионат Европы. В финальный турнир, где играют четыре команды, пробилась сборная Украины. В полуфинале, который состоится 25 марта, наши футзалистки сыграют с Испанией. В другом полуфинале сразятся Португалия и Россия. Финал запланирован на 27 марта.

Несколько дней назад женская сборная Украины провела на своей площадке два спарринга с испанками и уступила в обоих — 0:7 и 1:3.

Ранее мужская сборная Украины по футзалу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тренер сборной Украины по футзалу поблагодарил сербов

Бондаренко: «Шахтеру» грех жаловаться на условия в Турции

Косенко: согласны только на победу над Казахстаном, хотя это команда мирового уровня

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.