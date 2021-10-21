Женская сборная Украины по футзалу с победы стартовала в отборе Евро-2022

Подопечные Олега Шайтанова с победы начали выступление в основном раунде отборочного цикла европейского первенства 2022 года.
Сегодня, 21 октября, во Львове на «Боско-Арене» женская сборная Украины, которая является хозяином отборочного мини-турнира, встречалась с командой Чехии.
Украинки отлично провели первый тайм, направив в ворота соперника два мяча. Дубль на свой счет записала Анна Шульга. После перерыва украинки забили трижды, а их соперницы - четыре раза. Отметим дубль в исполнении Анны Сидоренко. В результате - 5:4 в пользу сине-желтых.
22 октября женская сборная Украины по футзалу сыграет с командой Бельгии.
Евро-2022 по футзалу
Основной раунд отбора
Группа 3
Чехия - Украина - 4:5
Голы: Скалова (25, 25), Штурмова (30), Сокесса (40) - Шульга (9, 18), Гриценко (24), Сидоренко (28, 37).
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