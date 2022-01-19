Женская сборная Украины по футзалу проиграла чемпионам Европы

В рамках подготовки к Евро-2022 женская сборная Украины по футзалу на собственной площадке снова уступила команду Испании, сообщает официальный сайт УАФ.

Вчера в первом матче 2022 сине-желтые проиграли действующим чемпионкам Европы со счетом 0:7. Сегодня в Буче в «Академии спорта» состоялся второй спарринг с испанками.

Подопечные Олега Шайтанова уступили - 1:3, но перед Евро-2022, которое пройдет в Португалии 25-27 марта, получили очень важный опыт противостояния действующим чемпионкам континента.

Товарищеский матч женских сборных по футзалу

Украина - Испания - 1:3 (0:2)

Голы: Шульга (32) - Лорес (8, 31), И. Кордоба (20).

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