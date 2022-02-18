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Женская сборная Украины по футзалу получила соперников в отборе на Евро-2023

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
19:36

Состоялась жеребьевка квалификации следующего чемпионата Европы-2023 по футзалу среди женщин. Также соперников узнала и сборная Украины.

Сине-желтые будут стартовать с основного раунда, где соперниками будут Польша, Хорватия и победитель группы А предыдущего раунда (Нидерланды, Сербия, Северная Ирландия или Латвия). Наша команда будет хозяином мини-турнира, сообщает официальный сайт УАФ.

Отбор будет состоять из двух стадий. Предыдущий раунд будет проходить 10-15 мая, а основной с участием 16-ти сильнейших команд – 18-23 октября этого года.

Четыре победителя групп выйдут в финальную часть, которая запланирована на март 2023 года.

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