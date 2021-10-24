Женская сборная Украины по футзалу обыграла Финляндию и пробилась на Евро-2022

После побед над Чехией (5:4) и Бельгией (7:0) подопечные Олега Шайтанова занимали первое место в группе. Для выхода на Евро-2022 украинкам в заключительной встрече достаточно было не проиграть финкам на паркете львовской «Боско-Арены».
Сборная Украины победила и в заключительной встрече отбора - 4:1. Заняв первое место в группе, подопечные Шайтанова пробились на чемпионат Европы.
Евро-2022 по футзалу среди женщин
Основной раунд отбора
Группа 3
Украина - Финляндия - 4:1
Голы: Шульга (19, 26), Сидоренко (31), Сагайдачная (39) - Юнтикаа (39).
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