Женская сборная Украины по футзалу обыграла Финляндию и пробилась на Евро-2022

После побед над Чехией (5:4) и Бельгией (7:0) подопечные Олега Шайтанова занимали первое место в группе. Для выхода на Евро-2022 украинкам в заключительной встрече достаточно было не проиграть финкам на паркете львовской «Боско-Арены».

Сборная Украины победила и в заключительной встрече отбора - 4:1. Заняв первое место в группе, подопечные Шайтанова пробились на чемпионат Европы.

Евро-2022 по футзалу среди женщин

Основной раунд отбора

Группа 3

Украина - Финляндия - 4:1

Голы: Шульга (19, 26), Сидоренко (31), Сагайдачная (39) - Юнтикаа (39).

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