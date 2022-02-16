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Женская сборная Украины по биатлону попала в топ-10 эстафеты на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
11:41

На Олимпиаде в Пекине завершилась эстафетная гонка по биатлону среди женских команд.

Сборную Украины представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк. Петренко, Меркушина и Билосюк смогли отстреляться без промахов. Благодаря сильной стрельбе сборной Украины удалось завершить гонку на седьмом месте.

Золотые медали достались сборной Швеции. Серебро взяла сборная ОКР с отставанием в 12 секунд от победительниц. Бронза досталась сборной Германии.

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