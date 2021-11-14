Женская сборная Украины добыла вторую подряд победу в отборе на Евробаскет-2023

14 ноября состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором женская сборная Украины встретилась с командой Финляндии. Матч прошел в Хельсинки на арене «URHEA-halli».

Украинки обыграли сборную Финляндии со счетом 71:77. Сборная Украины добыла вторую подряд победу в отборе на Евро и занимает первое место в группе В.

Также соперницами украинской сборной по группе будут команды Франции и Литвы.

Евробаскет-2023

Квалификация

Первый круг

Финляндия – Украина – 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Бывший тренер «Барселоны» Кортес возглавит женскую сборную Украины

Лидер сборной Боснии и Герцеговина Джеко пропустит матч с Украиной

«До сих пор шлют сообщения». Свитолина о договорняках, смене гражданства и брачном контракте

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.