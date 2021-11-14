Женская сборная Украины добыла вторую подряд победу в отборе на Евробаскет-2023

14 ноября состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором женская сборная Украины встретилась с командой Финляндии. Матч прошел в Хельсинки на арене «URHEA-halli».
Украинки обыграли сборную Финляндии со счетом 71:77. Сборная Украины добыла вторую подряд победу в отборе на Евро и занимает первое место в группе В.
Также соперницами украинской сборной по группе будут команды Франции и Литвы.
Евробаскет-2023
Квалификация
Первый круг
Финляндия – Украина – 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)
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