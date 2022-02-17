Женская сборная Канады по хоккею выиграла Олимпиаду

17 февраля, в Пекине состоялся финал на женском олимпийском хоккейном турнире, в котором сборная Канады со счетом 3:2 обыграла национальную команду США и завоевала золото Олимпиады-2022.



Олимпиада. Женский турнир по хоккею. Финал

Канада - США 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоятся матчи полуфинала на мужском олимпийском хоккейном турнире. Первыми на лед в 06:10 по киевскому времени выйдут хоккеисты Финляндии и Словакии. В 15:10 вторую путевку в финал разыграют сборные ОКР и Швеции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стали известны все полуфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

Первая награда Украины: медальный зачет Олимпиады по итогам 16 февраля

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.