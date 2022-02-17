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Женская сборная Канады по хоккею выиграла Олимпиаду

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
10:14

17 февраля, в Пекине состоялся финал на женском олимпийском хоккейном турнире, в котором сборная Канады со счетом 3:2 обыграла национальную команду США и завоевала золото Олимпиады-2022.

Олимпиада. Женский турнир по хоккею. Финал

Канада - США 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоятся матчи полуфинала на мужском олимпийском хоккейном турнире. Первыми на лед в 06:10 по киевскому времени выйдут хоккеисты Финляндии и Словакии. В 15:10 вторую путевку в финал разыграют сборные ОКР и Швеции.

Канада

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