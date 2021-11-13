Жена Зубкова рассказала, сколько должен зарабатывать ее муж

Жена атакующего полузащитника сборной Украины и «Ференцвароша» Александра Зубкова Анна рассказала, сколько должен зарабатывать ее супруг.



«Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?

Какая зарплата мужчины нормальная для меня? От 10 000 евро.

Сколько мне нужно? 3. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно.

Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.

Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве», – сказала Анна в интервью «КраСавиной».

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

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