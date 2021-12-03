Жена Пятова: я вижу Андрея только в футболе. Кроме футбола он ничего не умеет

Жена голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о том, где видит мужа после окончания игровой карьеры.

«Конечно, я вижу Андрея только в футболе. Кроме футбола он ничего не умеет. Это, наверное, такая особенность футболистов, которые заканчивают карьеру и становятся не нужными. Единицы, кто развивает бизнес какой-то, многие остаются в футболе, есть такие, которые гинут – им некуда идти, нечем заниматься.

Я считаю, что в Украине обязательно нужно помогать игрокам, которые заканчивают карьеру – готовить к этому, учить, развивать. На сборах можно развиваться, а не сидеть в гаджетах, ведь это в будущем им может пригодиться», — сказала Юлия в интервью youtube-канала «КраСавина».

37-летний Пятов перешел в «Шахтер» из «Ворсклы» в декабре 2006 года.

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